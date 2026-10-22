В распоряжении 5-tv.ru оказались записи камер видеонаблюдения, установленных в подъезде московского дома, где 21-летняя вебкам-модель зарезала своего бывшего возлюбленного.
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Пара достойна друг друга: она п-ду на камеру казала - он у неё полмиллиона слямзил. Трудовые сбережения проиграл... Тут и смерть ему. Теперь вертухаям будет казать.