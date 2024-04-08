Ударом по транспортным узлам Украины поврежден железнодорожный мост в Одессе

Боеприпасом было пробито перекрытие и повреждены рельсы.В результате удара по логистическим узлам Украины, имеющим важное транспортное значение, который был нанесен минувшей ночью русской армией, была поражена цель в Одессе.
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