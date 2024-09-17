Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москаленко
    А эту чухонскую Эстонию не пора ли запретить?!?Эстонский генерал...
  • Sergiy Che
    А "закрывалка" то у чухны отросла, нужного размера??))Эстонский генерал...
  • Александр Денисов
    Ну как эти глупые чухонцы не понимают, что при любом другом руководстве нашей страной, только за разрушение одного лю...Эстонский генерал...

🇷🇺🇺🇦Артиллерия ВС РФ непрерывно продолжает громить укронацистов в зоне проведения СВО🔥 #ВСРФ #Артиллерия #ВСУ #Обстрел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх