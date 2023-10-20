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Полиция задержала 12 мигрантов при рейде на «Владимирский хлебокомбинат»

Полиция задержала 12 мигрантов при рейде на «Владимирский хлебокомбинат»

На время проведения проверки полиция не требовала останавливать производственный процесс.19 октября на производстве «Владимирского хлебокомбината» прошла проверка по поиску работников, нелегально пребывающих в России.

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