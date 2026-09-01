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Вышедшего из тюрьмы экс-владельца квартиры заподозрили в поджогах в Москве

Вышедшего из тюрьмы экс-владельца квартиры заподозрили в поджогах в Москве

"112" На северо-востоке Москвы одну и ту же квартиру второй раз за неделю пытаются поджечь. Жильцы дома уже всерьез опасаются, что война за чужие квадратные метры однажды может превратить в руины весь подъезд.

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