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Крымский след: украинский МИД теперь не устраивает глава бельгийской дипломатии

Крымский след: украинский МИД теперь не устраивает глава бельгийской дипломатии

Новый министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб моментально стала токсичной фигурой на Украине после того, как выяснилось, что она год назад посещала российский Крым.

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