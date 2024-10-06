В Воронеже заменяют старое дорожное покрытие

В Ленинском, Советском и Центральном районах Воронежа продолжают снимать старое дорожное покрытие. Минувшей ночью работы проводились на улицах Кропоткина, Конструкторов, Дорожной, Войкова и 3 Интернационала, а также в Бакунинском переулке.
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