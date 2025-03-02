По данным Омскстата, средняя зарплата жителей региона в декабре достигла 87 тысяч. В зависимости от сферы работы омичи получали от 22 тысяч до 308 тысяч рублей, следует из официальных данных.
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По данным Омскстата, средняя зарплата жителей региона в декабре достигла 87 тысяч. В зависимости от сферы работы омичи получали от 22 тысяч до 308 тысяч рублей, следует из официальных данных.