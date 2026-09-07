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Курские новости

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В Курске восстановили пострадавший от вандалов арт-объект

В Курске восстановили пострадавший от вандалов арт-объект

Вандалы испортили арт-объект в виде книги и остановочный павильон у гостиницы «Центральная», но коммунальные службы оперативно восстановили первоначальный вид объектов.

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