Стало известно, на сколько в 2025 году увеличится размер коммуналки в Ростовской области

Дмитрий Гурин

Ну этого и стоило ожидать. Одно хорошо что не в начале отопительного сезона. И интересно как будут поднимать тарифы на проезд в ОТ при такой "работе" ТК и самих администраций? Пусть вазелин закупают, народ саперные лопатки уже приготовил, только сейчас в раздумье....какой стороной их надо пользовать....