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Стало известно, на сколько в 2025 году увеличится размер коммуналки в Ростовской области

Стало известно, на сколько в 2025 году увеличится размер коммуналки в Ростовской области

С 1 июля 2025 года услуги ЖКХ подорожают в регионе на 12%Согласно распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, с 1 июля следующего года в регионе вырастут цены на жилищно-коммунальные услуги.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну этого и стоило ожидать. Одно хорошо что не в начале отопительного сезона. И интересно как будут поднимать тарифы на проезд в ОТ при такой &quot;работе&quot; ТК и самих администраций? Пусть вазелин закупают, народ саперные лопатки уже приготовил, только сейчас в раздумье....какой стороной их надо пользовать....
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