Стало известно, на сколько в 2025 году увеличится размер коммуналки в Ростовской области

С 1 июля 2025 года услуги ЖКХ подорожают в регионе на 12%Согласно распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, с 1 июля следующего года в регионе вырастут цены на жилищно-коммунальные услуги.
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