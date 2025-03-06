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Мексиканец побывал в России и описал поездку фразой «водка и пиво лились рекой»

Житель Мексики побывал в России и описал поездку фразой «водка и пиво лились рекой». Своими впечатлениями от путешествия он поделился с российским тревел-блогером, его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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