Селезнев рассказал о поддержке российского посольства во время заключения в США

Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными между нашей страной и несколькими западными государствами, рассказал корреспонденту «Известий» Игорю Балдину о поддержке сотрудников посольства РФ в Вашингтоне во время заключения в американской тюрьме.