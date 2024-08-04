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Селезнев рассказал о поддержке российского посольства во время заключения в США

Селезнев рассказал о поддержке российского посольства во время заключения в США

Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными между нашей страной и несколькими западными государствами, рассказал корреспонденту «Известий» Игорю Балдину о поддержке сотрудников посольства РФ в Вашингтоне во время заключения в американской тюрьме.

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