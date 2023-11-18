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Парламентская газета

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Всемирный день туалета отмечают 19 ноября

Всемирный день туалета отмечают 19 ноября

Всемирный день туалета отмечают 19 ноября. Это официальный международный праздник, который празднуют во всех странах мира под эгидой Организации Объединенных Наций, — он призван помогать преодолевать глобальный кризис в области санитарии.

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