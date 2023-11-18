Всемирный день туалета отмечают 19 ноября. Это официальный международный праздник, который празднуют во всех странах мира под эгидой Организации Объединенных Наций, — он призван помогать преодолевать глобальный кризис в области санитарии.
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