Банк Garanti BBVA выпустит новую биометрическую карту Bonus Platinum

Турецкий банк Garanti BBVA, значительная часть акций которого принадлежит испанскому банку BBVA, объявил о своих планах запустить новое решение - биометрическую карту Bonus Platinum, направленное на повышение безопасности платежей.
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