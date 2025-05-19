В Мариуполе до сих пор находят схроны с оружием украинских боевиков

МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Тайники с оружием украинских боевиков до сих пор обнаруживают в Мариуполе, силовые структуры обеспечивают безопасность жителей на должном уровне, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун.
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