В Мариуполе до сих пор находят схроны с оружием украинских боевиков

МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Тайники с оружием украинских боевиков до сих пор обнаруживают в Мариуполе, силовые структуры обеспечивают безопасность жителей на должном уровне, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун.