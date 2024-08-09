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Царьград

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"Рыбарь": ВСУ в Курской области начали создавать укрепрайон на "линии Суровикина"

"Рыбарь": ВСУ в Курской области начали создавать укрепрайон на "линии Суровикина"

Украинская группировка приступила к строительству укреплений в Курской области.Вооруженные формирования Украины, которые вторглись на территорию Курской области 6 августа, приступили к созданию укрепрайона на так называемой линии Суровикина.

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