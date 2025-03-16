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Царьград

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ЕС отключает 13 российских банков и организаций от SWIFT: что это значит?

ЕС отключает 13 российских банков и организаций от SWIFT: что это значит?

С 17 марта ЕС вводит запрет на доступ к SWIFT для 11 российских банков, включая "Ак Барс" и "Уралсиб", а также двух небанковских кредитных организаций.

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