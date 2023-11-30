Экс-сотрудник Пентагона Брайен: США не потянут прямую войну с Россией

США не смогли бы справиться с Россией в случае отправки американских военных на Украину. С таким заявлением выступил бывший помощник заместителя министра обороны Соединенных Штатов Стивен Брайен, передает РИА Новости.
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