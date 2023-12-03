ЦРУ сделали странное предложение президенту Зеленскому Ирэн ОрлонскаяВ беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн раскрыл, что у президента Украины Владимира Зеленского уже есть перспективная работа на американском телевидении, которой он сможет заняться после завершения своего правления в Украине.