FT: западные компании отказываются от планов уйти из России

ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов Ряд западных компаний, ранее анонсировавших планы продать бизнес в России на фоне украинского конфликта, отказались от этих планов и продолжают работать на российском рынке, сообщила 28 мая газета Financial Times (FT).
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