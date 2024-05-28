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FT: западные компании отказываются от планов уйти из России

FT: западные компании отказываются от планов уйти из России

ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов Ряд западных компаний, ранее анонсировавших планы продать бизнес в России на фоне украинского конфликта, отказались от этих планов и продолжают работать на российском рынке, сообщила 28 мая газета Financial Times (FT).

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