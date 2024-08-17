‍⚡Киев планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить РФ в провокации — ТАСС ⚡ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом — РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство РФ ❗Планируемую ВСУ атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия — РИА Новости ❗В Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов на фоне подготовки Киевом атаки на Курскую и Запорожскую АЭС — РИА Новости ❗🇷🇺🇺🇦☢ Сценарий тот же, поменялась сцена: о возможном ударе по Курской и Запорожской АЭС Возможная ядерная (химическая) провокация со стороны украинских формирований — это достаточно популярный сценарий, который в украинском Генштабе взвешивают с 2022 года.