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Царьград

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Появились спутниковые снимки разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе

Появились спутниковые снимки разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе

Спутниковые снимки последствий разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе появились в Сети.Газета Washington Post опубликовала снимки со спутника, на которых показаны последствия крупных и разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

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