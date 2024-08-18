Рейтинг одобрения премьера Британии упал: какие события повлияли на общественное мнение

Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера упал на 26 процентных пунктов по сравнению с показателем, который фиксировался в начале июля, когда лидер лейбористов занял этот пост, сообщает газета Guardian со ссылкой на опрос компании Opinium.
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