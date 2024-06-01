Создательница «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук о финансовом уроке стоимостью 1,5 млрд Татьяна СергееваПосле трагического пожара на складе компании «Вайлдберриз» в поселке Шушары, Татьяна Бакальчук оказалась перед серьезными финансовыми трудностями, лишившись почти полутора миллиарда долларов.
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