Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Nio планирует продавать свой первый гибридный автомобиль только за рубежом

Nio планирует продавать свой первый гибридный автомобиль только за рубежом

Китайский производитель электромобилей Nio планирует выпустить свою первую гибридную модель в 2026 году и будет продавать ее только на зарубежных рынках, включая Ближний Восток, Северную Африку и Европу, сообщили два источника Reuters.

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