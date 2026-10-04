Пролежал месяц: тело народного художника России нашли в Москве

Неужели столько времени никто не вспоминал об академике, не пытался связаться с ним и не искал? Народный художник России, живописец и академик Российской академии художеств Шалва Бедоев умер в Москве в возрасте 85 лет.
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