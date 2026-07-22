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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Житель Республики Алтай стал победителем международного конкурса в Монголии

Житель Республики Алтай стал победителем международного конкурса в Монголии

Серебряным призером стал представитель Республики Тыва, а третье место присудили мастеру из Республики Саха Мастер-ремесленник из Республики Алтай стал победителем международного конкурса-показа конского убранства "Наследие предков", который прошел в столице Монголии — Улан-Баторе.

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