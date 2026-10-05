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Пронедра

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Саблезубый хищник из Аргентины продлил историю древнего семейства

Саблезубый хищник из Аргентины продлил историю древнего семейства

Палеонтологи описали Pampaluctor calibar — нового саблезубого хищника из Аргентины. Его остатки относятся к позднему плиоцену или раннему плейстоцену и позволяют предположить, что семейство тилакосмилид сохранялось дольше, чем считалось.

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