"Россия остается один на один с Брюсселем": Инсайдер узнал о выходе США из войны на Украине

Вашингтон всё ярче показывает потерю интереса к украинскому конфликту. Сейчас же инсайдеры и вовсе отмечают, что "Россия осталась один на один с Брюсселем", а конструктивный диалог с европейцами возможен лишь при одном условии.
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