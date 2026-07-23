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Царьград

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"Россия остается один на один с Брюсселем": Инсайдер узнал о выходе США из войны на Украине

"Россия остается один на один с Брюсселем": Инсайдер узнал о выходе США из войны на Украине

Вашингтон всё ярче показывает потерю интереса к украинскому конфликту. Сейчас же инсайдеры и вовсе отмечают, что "Россия осталась один на один с Брюсселем", а конструктивный диалог с европейцами возможен лишь при одном условии.

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