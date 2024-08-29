Собянин: Будем продвигать Москву как новый центр международной киноиндустрии

Участники из 47 стран посетили Московскую международную неделю кино В Москве завершилась первая Международная неделя кино, в которой приняли участие представители кинокомпаний, продюсеры, сценаристы и государственные деятели из 47 стран.
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