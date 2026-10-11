Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинские дроны атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире

Украинские дроны атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире

Вооруженные силы Украины в своем желании навредить России нанесли удар по дата-центру «Яндекс» во Владимире.

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