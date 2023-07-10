Новые правила поставки газа в России не введут до весны 2024 года Наталья МарковаПравительство России приняло решение перенести с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024 года вступление в силу обновленных правил поставки газа на внутренний рынок.
Новые правила поставки газа в России не введут до весны 2024 года Наталья МарковаПравительство России приняло решение перенести с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024 года вступление в силу обновленных правил поставки газа на внутренний рынок.
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