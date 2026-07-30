Проклятие правого фланга: как контратаки ВСУ сорвали блицкриг под Ореховом

В зоне ответственности 5-й ОА группировки «Восток» идёт подготовка к выходу на окраины Орехова. Напомним, до охваченного российскими войсками с 3-х сторон города осталось 12 км (восток), 4 км (юг) и 5 км (запад).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии