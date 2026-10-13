Почему лед Антарктиды сокращается в 2026 году

На краю самого холодного континента планеты зафиксирован тревожный климатический сигнал. Антарктический морской лёд достиг сезонного максимума, но его площадь оказалась одной из самых низких за всю историю спутниковых наблюдений.
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