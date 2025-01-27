Волонтеры Центра молодёжи и активисты Движения Первых напомнили о символе надежды - блокадной ласточке.
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Волонтеры Центра молодёжи и активисты Движения Первых напомнили о символе надежды - блокадной ласточке.