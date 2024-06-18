Волонтер из Южного Тушина собирает детали для производства дронов

«СЗ» уже не раз рассказывала о волонтёре Андрее Морозове из Южного Тушина, который почти два года помогает нашим бойцам: печатает на 3D-принтере детали для дронов, конструирует мобильные тележки для доставки боеприпасов, собирает аккумуляторные устройства из неисправных гаджетов.