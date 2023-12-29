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Федор Смолов получал приглашение на «почти голую» вечеринку

Федор Смолов получал приглашение на «почти голую» вечеринку

В списке приглашённых гостей на вечеринку московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом almost naked («почти голый») присутствовали также нападающий сборной России и московского «Динамо» Фёдор Смолов и экс-генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, однако посетить вечеринку по различным причинам им не удалось, как сказано в телеграм-канале «Мутко против», пишет Sports.

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