Федор Смолов получал приглашение на «почти голую» вечеринку

В списке приглашённых гостей на вечеринку московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом almost naked («почти голый») присутствовали также нападающий сборной России и московского «Динамо» Фёдор Смолов и экс-генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, однако посетить вечеринку по различным причинам им не удалось, как сказано в телеграм-канале «Мутко против», пишет Sports.