РИАН: россиянки назвали улучшение условий декрета мотиватором завести детей

По данным исследования, проведенного экспертами компании «Яков и Партнеры» и исследовательским холдингом «Ромир», улучшение условий декретного отпуска названо главным мотиватором для россиянок, задумывающихся о пополнении в семье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии