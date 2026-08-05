Прокуратура взяла на контроль гибель 9-летнего велосипедиста под колесами Kia в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде днем 4 августа произошла смертельная авария. Около дома №6 на Новокузнечихинской улице автомобиль Kia, за рулем которого находилась 19-летняя девушка, сбил девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщило НИА «Нижний Новгород».