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Вице-премьер назвал ответные меры РФ на введение потолка цен на нефть

Вице-премьер назвал ответные меры РФ на введение потолка цен на нефть

Руководство РФ планирует запретить поставки нефти в страны, которые присоединятся к требованию соблюдения потолка цен, введенного для России странами Запада, сообщил заместитель главы правительства Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

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