Депутат из Татарстана осудил Кадырова, но почти сразу извинился

Он отметил, что выразил личное мнение о ситуации с избиением подследственного Никиты Журавеля Депутат из Татарстана Азат Хамаев во время заседания выразил мнение о том, что сын Рамазана Кадырова Адам избил в СИЗО подследственного Никиту Журавеля, сжегшего Коран.