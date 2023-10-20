Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семахина Елена
    Может стоить закрыть проход  судам США и их сателлитов по морям, где проходят  Северные потоки ?Песков ответил на...
  • Александр Симакин
    Действительно избиение задержанного, неспособного защищаться - великий подвиг, достойный присвоения звания Героя.Что известно о де...
  • Надежда Белугина
    Если позволить "журавлям" посягать на святое, что объединяет народы, в мире наступит хаос. Его действие - заработок, ...Что известно о де...

Депутат из Татарстана осудил Кадырова, но почти сразу извинился

Депутат из Татарстана осудил Кадырова, но почти сразу извинился

Он отметил, что выразил личное мнение о ситуации с избиением подследственного Никиты Журавеля Депутат из Татарстана Азат Хамаев во время заседания выразил мнение о том, что сын Рамазана Кадырова Адам избил в СИЗО подследственного Никиту Журавеля, сжегшего Коран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх