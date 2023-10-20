Депутат из Татарстана осудил Кадырова, но почти сразу извинился

Он отметил, что выразил личное мнение о ситуации с избиением подследственного Никиты Журавеля Депутат из Татарстана Азат Хамаев во время заседания выразил мнение о том, что сын Рамазана Кадырова Адам избил в СИЗО подследственного Никиту Журавеля, сжегшего Коран.
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