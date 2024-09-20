Программа праздничных мероприятий в Смоленске на выходные

Список гуляний на субботу и воскресенье раскрыли в администрации областного центра. В субботу, 21 сентября, в 10:00 на площади Ленина пройдет региональный этап всероссийского дня бега «Кросс нации - 2024».
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