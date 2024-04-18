«Партийный десант» проконтролировал ход капремонта школы №77 в Заельцовском районе Новосибирска

Школа № 77 построена в 1950 году, ремонт делали в 2006-ом. Учреждение образования попало в федеральную программу капремонта школ, которую партия «Единая Россия» реализует совместно с Минпросвещения, напомнил депутат Госдумы Олег Иванинский.
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