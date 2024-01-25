Стало известно об участии сирийских террористов в боевых действиях на Украине

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил агентству ТАСС, что у РФ есть данные, свидетельствующие о том, что члены террористических организаций из сирийской провинции Идлиб участвуют в боевых действиях на Украине.
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