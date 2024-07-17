Моя семья. Счас...
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Адекватная планка женских запросов. Как ее видят мужчины

Адекватная планка женских запросов. Как ее видят мужчины

«Сейчас планка запросов превышает человеческие возможности. Ещё куда подымать то?» «7 вещей, которые должна каждая нормальная женщина к 30 годам: 1) получить образование 2) построить карьеру или с нуля развить доходный бизнес 3) купить квартиру от 80 м2 в центре 4) купить машину не меньше чем за 5 миллионов 5) построить дачу в элитном поселке 6) открыть счет в банке не менее чем с семью нулями 7) стать Настоящей Женщиной, выйдя замуж за мужчину с детьми от первого брака и любить его детей как своих.

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Комментарии
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НК
Наталья Климова
Никаких - все прописано в семейном кодексе. Содержать во время болезни, декретного отпуска, т е временная нетрудоспособность. Кстати - все поголовно забыли о том, что и мужа надо содержать во время нетрудоспособности, если брак официальный. Женщины ваще в курсе ??? Все остальное это слово ХОЧУ, которое заменили словом ДОЛЖЕН.
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