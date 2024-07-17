Адекватная планка женских запросов. Как ее видят мужчины

«Сейчас планка запросов превышает человеческие возможности. Ещё куда подымать то?» «7 вещей, которые должна каждая нормальная женщина к 30 годам: 1) получить образование 2) построить карьеру или с нуля развить доходный бизнес 3) купить квартиру от 80 м2 в центре 4) купить машину не меньше чем за 5 миллионов 5) построить дачу в элитном поселке 6) открыть счет в банке не менее чем с семью нулями 7) стать Настоящей Женщиной, выйдя замуж за мужчину с детьми от первого брака и любить его детей как своих.