Армия России взяла под контроль около 11 кв. км территории между Цукурино и Селидово, сняв угрозу флангового удара Российские войска продолжают наступательную операцию на Покровско-Кураховском направлении.
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