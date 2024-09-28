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Славянская доктрина

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Армия России взяла под контроль около 11 кв. км территории между Цукурино и Селидово, сняв угрозу флангового удара

Армия России взяла под контроль около 11 кв. км территории между Цукурино и Селидово, сняв угрозу флангового удара

Армия России взяла под контроль около 11 кв. км территории между Цукурино и Селидово, сняв угрозу флангового удара Российские войска продолжают наступательную операцию на Покровско-Кураховском направлении.

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