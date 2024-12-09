Стали известны детали работы СБУ с мошенническими колл-центрами

Руководитель отделения колл-центра на Украине рассказал о работе СБУ. Об этом сообщает RT. Задержанный руководитель украинского отделения международной мошеннической сети колл-центров Яков Кесельман заявил о том, что украинские власти прикрывали их деятельность.
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