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Несекретные материалы

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Россия испортила газовый бизнес Катару – Bloomberg

Россия испортила газовый бизнес Катару – Bloomberg

Крупный ближневосточный поставщик сталкивается с серьезными проблемам со сбытом сырья со своих новых перерабатывающих мощностей, на которые были возложены серьезные надежды на развитие национальной отрасли.

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