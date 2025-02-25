Россия испортила газовый бизнес Катару – Bloomberg

Крупный ближневосточный поставщик сталкивается с серьезными проблемам со сбытом сырья со своих новых перерабатывающих мощностей, на которые были возложены серьезные надежды на развитие национальной отрасли.
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