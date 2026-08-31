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Пятый канал

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Обвинения сняты? Чем закончилось дело бизнесмена Ильи Трабера

Обвинения сняты? Чем закончилось дело бизнесмена Ильи Трабера

Уголовное преследование предпринимателя Ильи Трабера полностью прекращено. Как рассказал ТАСС его адвокат Игорь Сочиянц, Следственный комитет России также отказался от предъявленных бизнесмену обвинений в убийстве.

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