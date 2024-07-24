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Царьград

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Что такое "зуд купальщика", которым массово заражаются в России

Что такое "зуд купальщика", которым массово заражаются в России

Жуткие волдыри и высокая температура после водоемов - в России массово заражаются "зудом купальщика"В жаркую погоду жители России ищут спасения в прохладных водоемах, не задумываясь  своей безопасности.

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